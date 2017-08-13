أكاديمي بجامعة الإمام لـ«الشباب»: رحلة البحث عن العمل تبدأ قبل التخرج (فيديو)

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انتقد الدكتور علي الشبيلي، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام، والباحث والمدرب التربوي والأسري، انْتِظَار الشباب فرص العمل في منازلهم، أو الانْتِظَار حتى الحصول على الشهادة الجامعية.

وقال “الشبيلي” في برنامج “روافد” على قناة “المجد”: “فرص البحث عن العمل يجب أن تبدأ قبل التخرج من الجامعة، بعض الشباب ينتظر الحصول على الشهادة، المفترض أن الرحلة تبدأ قبل انتهاء الجامعة”.

وأَضَافَ: “تجد بعض الشباب تخصصه مثلاً تربية خَاصَّة، فيبحث عن عمل فقط في الجهات الحُكُومِيّة، التي هي عددها محدود، ثم بَعْدَ ذَلِكَ يجلس في بيته منتظراً فرصة؛ وبالتَّالي لن تسقط السماء عليهم ذهباً”.

وَتَابَعَ “الشبيلي”: “أعيب على كثير من الشباب عدم استفادتهم من المحاضرات والفعاليات التي تُنَظِّمها الجامعات لتأهيلهم، ومنحهم المهارات الكافية التي تساعدهم لدخول سوق العمل”.