خدمة جديدة لـ «الجوازات».. ضيوف الرحمن ينهون إجراءات دخول المملكة من مطارات بلادهم

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أطلقت المديرية العامة للجوازات مُبَادَرَة لتسهيل دخول ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1438 هـ، وذلك عبر تكليف عدد من موظفيها بالتواجد لإنهاء إِجْرَاءَات دخول الحجاج من مطاراتهم.

المرحلة الأولى من المُبَادَرَة بدأت بمطار كوالالمبور بماليزيا، حيث تواجَد موظفو “الجوازات” هناك، لإنهاء إِجْرَاءَات دخول حجاج بيت الله الحرام من العاصمة الماليزية قبل وصولهم للمملكة لأداء فريضة الحج لِهَذَا العام، وذلك بإدخال كافة البيانات: (بيانات الحاج وجواز سفره وتسجيل الخصائص الحيوية له وأخذ صورته الشخصية) وذلك من ماليزيا، وحين وصولهم للمملكة يتم فقط التحقق من هوية القادم للحج ومطابقة بياناته مع جواز سفره وسرعة إنهاء إِجْرَاءَات قدومه.

وتأتي المُبَادَرَة في إطار برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة العَرَبِيّة السعودية 2030 م، الذي يهدف إلى تيسير استضافة ضيوف الرحمن، وتقديم أفضل الخدمات لهم بجودة عالية.

وكان مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى قد اسْتَقْبَلَ صباح الأحد 1438/11/21هـ رحلة خطوط ناس رقم 6042 القادمة من كوالالمبور، وعلى متنها عدد من الحجاج الماليزيين، الذين تم إنهاء إِجْرَاءَاتهم في مطار كوالالمبور، حيث تم تسهيل دخولهم بعد التأكد من سلامة إِجْرَاءَاتهم.

وتشكل مُبَادَرَة الجوازات نقلة نوعية في منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، حيث من المتوقع أن تسهم بشكل بارز في رضا ضيوف الرحمن؛ وهُوَ مَا تسعى إليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وبإشراف مباشر من سمو وزير الدَّاخِلِيَّة “حفظهم الله”، والتي لا تألو جهداً في سبيل راحة ضيوف حجاج بيت الله الحرام وتقديم أفضل الخدمات لهم.