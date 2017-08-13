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طريقة بسيطة تساعدك على تجنب نسيان مفاتيحك

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طريقة بسيطة تساعدك على تجنب نسيان مفاتيحك

 

تواصل – وكالات:

يُعَانِي الكثير من الناس من نسيان مكان وضع مفاتيح المنزل أو السيارة لعشرات المرات، وفي كل مرة تبحث لوقت طويل قبل العثور عليها، وكذلك الحال بالنسبة للعديد من الأشياء والمتعلقات الشخصية، كالمظلة، والمحفظة، والهاتف المحمول.

وفي الوقت الذي تستهلك عملية البحث عن الأغراض الضائعة وَقْتَاً طَوِيلاً قد لا تملكه إذا كنت في عجلة من أمرك، إلا أن تقنيات التذكر، تساعدك على تحديد المكان الذي وضعت فيه أغراضك، ومن بينها تقنية يقول العلماء إنها مفيدة للغاية، في تذكر مكان الأغراض الضائعة.

التقنية التي يصفها العلماء، تعتمد على تخيل شيئين، أحدهما الغرض الضائع، وتأثيره السلبي على شيء آخر، مثل تخيل المظلة التي تبحث عنها عالقة في باب المنزل، وتمنعك من فتح الباب والدخول، أو تخيل علّاقة المفاتيح، وقد نسيتها على الطاولة، وإمكانية أن تتسبب بخدش هذه الطاولة، بِحَسَبِ ما أَوْرَدَت صَحِيفَة ديلي ميل البريطانية.

واختبر الباحثون هذه التقنية، على 80 شَخْصَاً، تتراوح أعمارهم بين 61 و80 عاماً، تمكنوا من تعزيز أدائهم بشكل ملحوظ في اختبارات الذاكرة؛ وَذَلِكَ لِأن كبار السن يمكنهم تذكر الأشياء الفردية، مثل المفاتيح، والمظلة، والطاولة، والمطر، لكنهم أقل قدرة على تذكر العلاقة بين هذه الأشياء.

ويقول الباحثون: إن تخيل شيئين معاً في الْوَقْت نَفْسه، مثل: المظلة والباب، أو المفاتيح والطاولة، يحل المشكلة عبر خداع الدماغ، بتجميع العناصر المنفصلة معاً في وقت واحد.

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