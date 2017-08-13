 دراسة: مشروبات الطاقة تقود الشباب إلى الإدمان | صحيفة تواصل الالكترونية

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دراسة: مشروبات الطاقة تقود الشباب إلى الإدمان

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دراسة: مشروبات الطاقة تقود الشباب إلى الإدمان

تواصل – وكالات:

توصلت نتائج دراسة جديدة إلى أن استهلاك الشباب في عُمر الـ20 لمشروبات الطاقة بانتظام يجعلهم أكثر عُرْضَة لتعاطي المخدرات لاحقاً، وتكتسب مشروبات الطاقة شعبية متزايدة على نحو منتظم بين الجيل الشاب الذي يقع سنه بين 18 و34 سنة.

وحذّرت الدراسة التي أُجريت في جامعة ميرلاند من الصلة بين تناول مشروبات الطاقة وبين تعاطي المواد المخدرة. ولا توجد إلا دراسات قليلة عن تأثير مشروبات الطاقة، ولم تقم إدارة الأدوية والأغذية الأمْريكية بإِصْدَار أَي توصيات أو توجيهات بخصوص استهلاك هذه النوعية من المشروبات تتعلق بآثارها على الصحة.

ونُشرت نتائج الدراسة في دورية “الكحول والمخدرات”، وتعتبر الأولى من نوعها التي تربط بين مشروبات الطاقة والإدمان. واعتمدت أبحاث الدراسة على بيانات 1099 شخصاً أعمارهم بين 21 و25 سنة، وأَوْصَت النتائج بتحذير الشباب من مخاطر استهلاك مشروبات الطاقة بانتظام.

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