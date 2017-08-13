بعد تدخله لإنهاء معاناتها بأمريكا.. الطفلة حلا العنزي: أتمنى مقابلة نائب خادم الحرمين

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وجهت الطفلة حلا حجاب العنزي الشكر لنائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بعد أن تدخل لإنهاء معاناتها، وسمح بسفر والدتها لتكون بجانبها في رحلة علاجها بالولايات المتحدة.

وطلبت الطفلة مقابلة نائب خادم الحرمين لتوجيه الشكر له بنفسها، قائلة: “جزاه الله كل خير والله يجعله ذخراً لنا وللأمة الإسلامية والله يعطيه العافية ويبيض وجه طول عمره ما يقصر مع أحد، وأتمنى أن أرى ولي العهد لكي أقدم له باقة ورد”، بِحَسَبِ “الرياض”.

وكانت الطفلة تُعَانِي من تضخم في القدمين؛ بِسَبَبِ مشكلات في الأَوْرَدَة والأوعية الدموية؛ مِمَا اسْتَلْزَمَ نقلها للعلاج في الولايات المتحدة، على نفقة المملكة، لكن والدتها لم تتمكن من مرافقها، في بداية الأمْر؛ بِسَبَبِ أن لديها معاملة للجنسية في الأحوال المَدَنِيّة، كما أن لديها جوازاً سعودياً لمدة عام قابلاً للتجديد صرف لها بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عندما كان أميراً لمنطقة الرياض، ولم تستطع السفر بسبب عدم استطاعتها تجديد الجواز إلا بعد إنهاء مشكلة المعاملة الجنسية.

بدوره، قَالَ حجاب العنزي، والد الطفلة، إنه على ثقة بأن وزارة الدَّاخِلِيَّة ستحل كافة العوائق أمام سفر زوجته، بعد تدخل سمو نائب خادم الحرمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حَفِظَهُ اللَّهُ، وإنهاء معاناتها مع معاملة التجنيس، خَاصَّة أَنَّ جميع إخوانها يحملون الجنسية السعودية.