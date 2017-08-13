 بالفيديو.. آخر استعدادات «منفذ الوديعة» الحدودي لاستقبال حجاج اليمن | صحيفة تواصل الالكترونية

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بالفيديو.. آخر استعدادات «منفذ الوديعة» الحدودي لاستقبال حجاج اليمن

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تواصل – فريق التحرير:

أَظْهَرَ تقرير بثته قناة “الإخبارية”، اليوم الأحد، آخر اسْتِعْدَادات منفذ الوديعة الحدودي مع اليمن لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، عبر توفير سبل الراحة لهم.

وقال العقيد حامد بن حسن، أحد القادة الأمنيين بالمنفذ: إن “منفذ الوديعة بدأ استقبال ضيوف الرحمن من دولة اليمن، وَتَمَّ تجهيز المنفذ من الكوادر البشرية المدربة من ضباط وأَفْرَاد وتجهيزات مادية من أجهزة حاسب آلي وبصمة”.

وأَضَافَ “بن حسن”: أنه تم تزويد المنفذ أَيْضَاً ببعض المرافق العامة وصالات الانْتِظَار المكيفة للحجاج، وذلك بجهود من حكومة خادم الحرمين لتسهيل عبور ضيوف الرحمن.

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