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مسؤول بالجيش اليمني يثمن دور المملكة في تدريب قوات مكافحة الإرهاب

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مسؤول بالجيش اليمني يثمن دور المملكة في تدريب قوات مكافحة الإرهاب

تواصل – واس:

ثمن مسؤول رفيع في الجيش اليمني، دور قوات التحالف بقيادة المملكة العَرَبِيّة السعودية، على ‏جهودهم المبذولة في تدريب دفعة جديدة من قوات مكافحة الإرهاب في بلاده.‏

وَأَكَّد قائد المنطقة العسكرية الأولى، اللواء الركن صالح محمد طيمس، أن الدفعة الجديدة من قوات ‏مكافحة الإرهاب ستكون على أتم الاسْتِعْدَاد لتنفيذ ما أوكل إليها من مهام، طِبْقَاً لما نشره موقع ‏‏”26 سبتمبر”، التابع للقوات المسلحة اليمنية.‏

وَأَشَارَ اللواء طيمس، خلال حفل تخرج الدفعة الجديدة، إلى أن المنطقة العسكرية الأولى ومقر ‏قيادتها المركزية مدينة سيئون في حضرموت، ستبقى صمام أمان لتنفيذ كل ما ‏تتخذه القيادة من قرارات، وستعمل للحفاظ على الأمن والاستقرار بمديريات صحراء ووادي ‏حضرموت بشكل خاص، ومحافظة حضرموت واليمن بشكل عام.‏

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