مسؤول بالجيش اليمني يثمن دور المملكة في تدريب قوات مكافحة الإرهاب

تواصل – واس:
ثمن مسؤول رفيع في الجيش اليمني، دور قوات التحالف بقيادة المملكة العَرَبِيّة السعودية، على جهودهم المبذولة في تدريب دفعة جديدة من قوات مكافحة الإرهاب في بلاده.
وَأَكَّد قائد المنطقة العسكرية الأولى، اللواء الركن صالح محمد طيمس، أن الدفعة الجديدة من قوات مكافحة الإرهاب ستكون على أتم الاسْتِعْدَاد لتنفيذ ما أوكل إليها من مهام، طِبْقَاً لما نشره موقع ”26 سبتمبر”، التابع للقوات المسلحة اليمنية.
وَأَشَارَ اللواء طيمس، خلال حفل تخرج الدفعة الجديدة، إلى أن المنطقة العسكرية الأولى ومقر قيادتها المركزية مدينة سيئون في حضرموت، ستبقى صمام أمان لتنفيذ كل ما تتخذه القيادة من قرارات، وستعمل للحفاظ على الأمن والاستقرار بمديريات صحراء ووادي حضرموت بشكل خاص، ومحافظة حضرموت واليمن بشكل عام.