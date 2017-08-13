قائد قوات أمن الحج يقف على الاستعدادات النهائية لتأمين ضيوف الرحمن

تواصل – واس:

رأس قائد قوات أمن الحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، اليوم الأحد، اجْتِمَاعَاً تنظيمياً بعدد من قيادات قوات أمن الحج، وذلك بمقر الأمن العام بمشعر منى، في إطار الوقوف على الاسْتِعْدَادات النهائية لقيادة قوات أمن الحج التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الدَّاخِلِيَّة.

وخصص الاجتماع الأول لمركز القيادة والسيطرة لأمن الحج، بحضور قائد مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج اللواء عبدالله بن حسن الزهراني، وعدد من القادة التنفيذيين بالمركز، استعرضت خلاله مجمل الاسْتِعْدَادات والتنفيذات وَفْقَاً للخطط المعدة، وتفصيلاً عن أبرز الإضافات التي يعمل المركز على تفعيلها في حج هذا العام، بعد إِضَافَة عددٍ من الكاميرات والأنظمة التقنية التي تسهم في تعزيز الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية بعد تجربتها ونجاحها.

وعقد الحربي كذلك اجْتِمَاعَاً خاصاً بتنظيمات خطط المشاة وإدارة الحشود وإدارة حركة المرور في المشاعر المُقَدَّسَة خلال موسم الحج، حيث قدم القادة التنفيذيون خلاله عَرْضَاً لما سيطبق على أرض الواقع، ثم نوقشت العديد من الجوانب الخَاصَّة بتنظيم المشاة، والتأكيد بأهمية رفع وتيرة الأداء والتنسيق وتكامل الجهود مع الجهات الخدمية الأخرى.