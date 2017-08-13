 قائد قوات أمن الحج يقف على الاستعدادات النهائية لتأمين ضيوف الرحمن | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

هيئة الاتصالات: يحق لأي متضرر التقدم بشكوى.. وتطبيق النظام بحق الشركات المخالفة اليمن.. مرضى الكوليرا ينتشرون على الأرصفة أمام المراكز الصحية (فيديو) بالفيديو.. آخر استعدادات «منفذ الوديعة» الحدودي لاستقبال حجاج اليمن الأمن العام يحذر المقيمين: هذه عقوبة التوجه للحج بدون تصريح قائد قوات أمن الحج يقف على الاستعدادات النهائية لتأمين ضيوف الرحمن أمير مكة يحذر من حدوث أو تكرار مخالفة «قطع الأشجار» «البشر» يطالب النيابة العامة بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة من يتطاول على ثوابت الدين والوطن صحيفة ألمانية: مسار تهريب جديد للأسلحة الهجومية بين روسيا وإيران 10 مستشفيات و 6 آلاف كادر طبي لخدمة ضيوف الرحمن بالمدينة المنورة النيابة العامة تستدعي مغردين بتهمة التأثير على المنهج الفكري للمجتمع بعد رسالة الفيديو المُبكية.. نائب خادم الحرمين يوجه بإنهاء معاناة الطفلة حلا العنزي مُحقِّقة دولية: بشار الأسد مجرم حرب ولكن ليس هناك ادعاء أو محكمة ..!!

قائد قوات أمن الحج يقف على الاستعدادات النهائية لتأمين ضيوف الرحمن

0
قائد قوات أمن الحج يقف على الاستعدادات النهائية لتأمين ضيوف الرحمن

تواصل – واس:

رأس قائد قوات أمن الحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، اليوم الأحد، اجْتِمَاعَاً تنظيمياً بعدد من قيادات قوات أمن الحج، وذلك بمقر الأمن العام بمشعر منى، في إطار الوقوف على الاسْتِعْدَادات النهائية لقيادة قوات أمن الحج التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الدَّاخِلِيَّة.

وخصص الاجتماع الأول لمركز القيادة والسيطرة لأمن الحج، بحضور قائد مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج اللواء عبدالله بن حسن الزهراني، وعدد من القادة التنفيذيين بالمركز، استعرضت خلاله مجمل الاسْتِعْدَادات والتنفيذات وَفْقَاً للخطط المعدة، وتفصيلاً عن أبرز الإضافات التي يعمل المركز على تفعيلها في حج هذا العام، بعد إِضَافَة عددٍ من الكاميرات والأنظمة التقنية التي تسهم في تعزيز الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية بعد تجربتها ونجاحها.

وعقد الحربي كذلك اجْتِمَاعَاً خاصاً بتنظيمات خطط المشاة وإدارة الحشود وإدارة حركة المرور في المشاعر المُقَدَّسَة خلال موسم الحج، حيث قدم القادة التنفيذيون خلاله عَرْضَاً لما سيطبق على أرض الواقع، ثم نوقشت العديد من الجوانب الخَاصَّة بتنظيم المشاة، والتأكيد بأهمية رفع وتيرة الأداء والتنسيق وتكامل الجهود مع الجهات الخدمية الأخرى.

 

شاهد ايضا

بعد تدخله لإنهاء معاناتها بأمريكا.. الطفلة حلا العنزي: أتمنى مقابلة نائب خادم الحرمين

بعد تدخله لإنهاء معاناتها بأمريكا.. الطفلة حلا العنزي: أتمنى مقابلة نائب خادم الحرمين

هيئة الاتصالات: يحق لأي متضرر التقدم بشكوى.. وتطبيق النظام بحق الشركات المخالفة

هيئة الاتصالات: يحق لأي متضرر التقدم بشكوى.. وتطبيق النظام بحق الشركات المخالفة

اليمن.. مرضى الكوليرا ينتشرون على الأرصفة أمام المراكز الصحية (فيديو)

اليمن.. مرضى الكوليرا ينتشرون على الأرصفة أمام المراكز الصحية (فيديو)

بالفيديو.. آخر استعدادات «منفذ الوديعة» الحدودي لاستقبال حجاج اليمن

بالفيديو.. آخر استعدادات «منفذ الوديعة» الحدودي لاستقبال حجاج اليمن

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>