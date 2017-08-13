 «أوبر» تضيف خدمة المحادثة للتخلص من المكالمات والرسائل العشوائية | صحيفة تواصل الالكترونية

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«أوبر» تضيف خدمة المحادثة للتخلص من المكالمات والرسائل العشوائية

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«أوبر» تضيف خدمة المحادثة للتخلص من المكالمات والرسائل العشوائية

تواصل – وكالات:

طورت شركة خدمة استدعاء سيارات الركوب عبر الهواتف الذكية “أوبر” نسخة محدثة من تطبيقها الأساسي؛ بهدف القضاء على الرسائل النصية والمكالمات العشوائية التي يمكن أن تصل من أَرْقَام مجهولة عبر تطبيق “أوبر” إلى المستخدم الذي ينتظر رسالة تحديد موقع السيارة المستدعاة.

وبِحَسَبِ موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، فإن المكالمات أو الرسائل النصية التي تأتي من أَرْقَام هواتف مجهولة قد تكون أو لا تكون هي المكالمة أو الرسالة التي ينتظرها المستخدم ستصبح شيئاً من الماضي مع إعلان الشركة الأمْريكِيّة إِضَافَةً خاصية المحادثة إلى تطبيقها.

وقد تم تصميم خاصية المحادثة لكي ترسل التعليمات إلى السائق بِشَأْنِ ظروف ومكان وجود الراكب على سبيل المثال، ولأسْبَاب تتعلق بسلامة السائق، فإن هذه المحادثة تكون مسموعة وبصوت مرتفع بالنسبة للسائق الذي يمكنه الرد بمجرد إشارة برفع إصبع الإبهام.

ويمكن الوصول إلى خاصية المحادثة في تطبيق “أوبر” من خلال خيار كونتاكت ثم “شات”، حيث سيكون في مقدور كل من السائق والراكب استقبال رسالة تأكيد على أن رسالته تم إِرْسَالها وتمت قراءتها أيضاً؛ وَنَتِيجَة لذلك لن يكون السائقون ولا الركاب في حاجة إلى تبادل أَرْقَام الهواتف لكي يتواصلوا معاً حتى يلتقيا في المكان المحدد.

وتقول شركة أوبر: إن المحادثة الدَّاخِلِيَّة في التطبيق ستكون متاحة على مستوى العالم لكل من السائقين والركاب خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

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