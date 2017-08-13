أمير مكة يحذر من حدوث أو تكرار مخالفة «قطع الأشجار»

تواصل – مكة المكرمة:

طالب صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مَكَّة المكرمة، أمانة محافظة الطائف، بِالتَّحْقِيقِ في ما جرى تداوله عبر وسائل التواصل عن قطع الأشجار بإحدى الطرقات الرَئِيسِيّة بالطائف، على أن يتم الرفع لسموه بالنتائج بشكل عاجل.

وحذر سُمُوّه في برقية لأمناء العاصمة المُقَدَّسَة وجدة والطائف، ومدير شرطة المنطقة، وقائد القوات الخَاصَّة لأمن الطرق، ومدير الإدارة العامة للشؤون الزِرَاعِيّة بالمنطقة، ومحافظي المنطقة، ورؤساء المراكز، من حدوث أو تكرار مثل ذلك الفعل الذي يعد مخالفة صريحة لنظام المراعي والغابات، الذي يهدف للحد من التدهور البيئي، مُؤكِّدَاً أهمية منع مثل تلك المخالفة، تحت أَي عذر سواء كان تهذيباً أو تقليصاً أو غيره.

وَأَكَّد الأمير خالد الفيصل على أهمية زيادة مساحات المسطحات الخضراء، والمحافظة على التشجير خُصُوصَاً تلك النوعيات التي لا تستهلك كميات كبيرة من المياه لريها، مُشَدّداً على ضرورة وضع برنامج واضح لتهذيب الأشجار وصيانة مواقعها، وأن لا يتم اقتلاعها أو إزالتها إلا للضرورة القصوى التي يتعذر معها الاحتفاظ بتلك الأشجار.

جاء ذلك بعد أن رفع نائب أمير منطقة مَكَّة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، لسمو أمير المنطقة عن ما تداولته وسائل التواصل حول مقطع فيديو يظهر فرقة تَابِعَة لأمانة الطائف تقوم بقطع الأشجار في أحد شوارع المحافظة.