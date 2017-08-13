«البشر» يطالب النيابة العامة بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة من يتطاول على ثوابت الدين والوطن

تواصل – الرياض:

طالب الدكتور محمد بن سعود البشر‏ أستاذ الإِعْلَام السياسي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإِسْلَامِيّة، النيابة العامة تشكيل لجنة دائمة لمتابعة من يتطاول على ثوابت الدين والوطن.

جاء اقتراح “البشر”، تعليقاً على الخبر الذي بثته وكالة الأنباء السعودية “واس”: “أن النيابة العامة تصدر أمراً باستدعاء مجموعة من المغردين ممن رَصَدَت عليهم اتهامات جنائية بالإساءة للنظام العام”.

وقال “البشر” في تغريدة له على موقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ “تويتر”: “حرية الرأي تحمل معها المسؤولية”، أقترح على النيابة العامة تشكيل لجنة دائمة لمتابعة من يتطاول على ثوابت الدين والوطن.

وكانت النيابة العامة أَصْدَرَت أمراً باستدعاء مجموعة من المغردين ممن رَصَدَت عليهم اتهامات جنائية بالإساءة للنظام العام، من خلال التأثير على سلامة واعتدال المنهج الفكري للمجتمع، بمشاركات ضارة سلكت جادة التطرف المفضي إلى مشايعة حَمَلَة الفكر الضال، وَأَكَّدت النيابة العامة أن من تم استدعاؤهم هم قيد توصيف الاتهام الجنائي، وستطبق بحقهم الإِجْرَاءَات الشرعية والنظامية للمتهمين.

وكان النائب العام أكَّدَ في بيان سابق أن أَي مشاركة تحمل مضامين ضارة بالمجتمع أياً كانت مادتها وذرائعها ووسائل نشرها، فإنها ستكون محل مباشرة النيابة العامة وَفْقَ نطاقها الولائي بِحَسَبِ المقتضى الشرعي والنظامي، ومن ذلك منشورات الوسائل الإعلامية ووسائط التواصل الاجْتِمَاعِيّ والمحاضرات والخطب والكتب ونحوها.