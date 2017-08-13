النيابة العامة تستدعي مغردين بتهمة التأثير على المنهج الفكري للمجتمع

تواصل – فريق التحرير:

بسبب اتهامات جنائية بالإساءة للنظام العام، استدعت النيابة العامة عدداً من المغردين للتحقيق معهم بشأن التأثير على سلامة واعتدال المنهج الفكري للمجتمع.

وأوضحت النيابة في بيان لها اليوم (الأحد) أن الذين استُدعوا رصدت عليهم مشاركات ضارة سلكت جادة التطرف المفضي إلى مشايعة حَمَلَة الفكر الضال، مؤكدة أنه ستطبق بحقهم الإجراءات الشرعية والنظامية.

وأشارت النيابة العامة، إلى أن النائب العام الشيخ سعود المعجب، كان قد أكد في بيان سابق أن أي مشاركة تحمل مضامين ضارة بالمجتمع، أياً كانت مادتها وذرائعها ووسائل نشرها فإنها ستكون محل مباشرة النيابة العامة وفق نطاقها الولائي بحسب المقتضى الشرعي والنظامي.