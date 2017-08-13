بعد رسالة الفيديو المُبكية.. نائب خادم الحرمين يوجه بإنهاء معاناة الطفلة حلا العنزي

تواصل – الرياض

وجّه نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإنهاء معاناة الطفلة حلا العنزي، والتي تتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية، والتوجيه بحل موضوع والدتها والتكفل بنقلها لابنتها.

وكانت الطفلة “حلا”، التي تعالج بمستشفى فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة وجهت، رسالةً مبكية لنائب الملك، عبر مقطع فيديو متداول ناشدته فيها بالتدخل من أجل إرسال والدتها لها.

وتمنت الطفلة على القيادة، تسهيل سفر والدتها لها، مشددة على أنها في أمسّ الحاجة إليها، خاصة وأنه قد تم بتر قدميها قبل أيام..

وشرحت الطفلة في مقطع الفيديو الحالة المرضية المزمنة التي تعانيها الآن، موضحة أنها تعاني من نزيف في المستقيم وتضخم الأوعية الدموية وبتر بقدمها.

وأشاد المغردون بسرعة استجابة نائب الملك للطفلة حلا العنزي، مؤكدين أن هذا الأمر ليس بمستغرب عن قيادة المملكة.

رابط الفيديو: