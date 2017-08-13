إحباط تهريب 355 كيلو حشيش في الحدود الجنوبية 

تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبية (جازان، نجران، عسير) تمكنوا من إِحْبَاط عِدَّة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر بلغت نحو (٣٣٥,٥٥) ثلاثمائة وخمسة وثلاثين كِيلُوجِراماً وخمسة وخمسين جراماً.

وأَوْضَحَ أن قوات حرس الحدود رَصَدَت عِدَّة أشْخَاص أثناء محاولتهم التسلل للمملكة قادمين من الأرَاضِي اليمنية؛ بِغَرَضِ تهريب المواد المخدرة مما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة حَسْبَ مقتضيات الموقف.

وكشف عن تمكن القوات من القبض على المهربين وبلغ عددهم 11 شَخْصَاً، منهم (٧) سبعة أشْخَاص من الجنسية الإثْيُوبية، وشخصان يمنيا الجنسية، وشخصان صومَالِيّا الجنسية، وأنه جرى استكمال كافة الإِجْرَاءَات الأمنية حيال الأشْخَاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.

وَشَدَّد على أن رجال حرس الحدود مستمرون بعون الله وتوفيقه للتصدي لكافة محاولات التهريب عبر الحدود، وعازمون على حماية حدود المملكة من كل ما يستهدف أمنها واستقرارها ومقدراتها.