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10 مستشفيات و 6 آلاف كادر طبي لخدمة ضيوف الرحمن بالمدينة المنورة

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10 مستشفيات و 6 آلاف كادر طبي لخدمة ضيوف الرحمن بالمدينة المنورة

تواصل – واس:

تواصل المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة جاهزيتها لتنفيذ خطتها لموسم حج هذا العام، حيث أكملت منذ بداية الشهر الجاري جميع الإجراءات والتجهيزات بكوادر عاملة قدرت بأكثر من 6 آلاف كادر طبي وفني وإداري، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية الوقائية بما يضمن سلامة الزوار والحجيج – بمشيئة الله – وتوفير أفضل الإمكانيات الطبية والفنية لضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج، وزوار المسجد النبوي الشريف.
واستهلت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمدينة المنورة تقديم خدماتها لضيوف الرحمن عبر المنافذ مروراً بالخدمات الصحية داخل المدينة المنورة، والقطاعات الصحية المساندة التابعة للمنطقة، حيث تقدّم لهم مختلف الخدمات التوعوية، الوقائية، الإسعافية بالإضافة إلى العلاج الأساسي والعلاج المتقدم والأمراض الموسمية.
وتضمنت الخطة التشغيلية لصحة المدينة المنورة اعتماد 10 مستشفيات بمنطقة المدينة المنورة مع جاهزية بقية المستشفيات لأي حالات طارئة، حيث تشارك مستشفيات الأنصار، وأحد، والميقات، والملك فهد، والمدينة للنساء والولادة والأطفال، ومستشفى مدينة الحجاج “الصدرية”، والمستشفيات العامة في محافظات خيبر، والحناكية والحمنة، بالإضافة إلى مركز أمراض وجراحة القلب، في حين تبلغ السعة السريرية لمستشفيات الصحة في المدينة المنورة بـ 2028 سريراً خصص منها 1385 لأسِرّة التنويم إضافة إلى 114 سريراً للعناية المركزة مع جاهزية 529 سريراً إضافياً خلال موسم حج هذا العام .
وبينت صحة المدينة أن الخطة شملت تأهيل 13 مركزاً لرعاية الصحية الأولية، وتجهيزها بالإمكانات البشرية المتخصصة والأجهزة الطبية الحديثة، حيث ستشارك مراكز حجاج الجو، وباب جبريل، الميقات 1و 2، باب المجيدي، والصافية، وحجاج البر الصحية، إضافة إلى المركز الصحي بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وميناء ينبع، ومطار ينبع، واليتمة والصلصلة في تنفيذ خطة الحج، في حين تم تخصيص ثلاثة مراكز لتقديم الرعاية الصحية الدائمة وهي مراكز قباء، والأنصار، وأحد للرعاية الصحية الأولية، فيما بلغ عدد المرشحين من الكوادر الطبية والفنية الإدارية 6352 موظف وموظفة، بالإضافة إلى الاستعانة بـ 300 موظف من ذوي الخبرات الطبية المتخصصة و 28 موظفاً من القوى الزائرة وتخصيص 70 فرقةً صحية للدعم في موسم الحج بمنطقة المدينة المنورة .
وبحسب ما أوردته إدارة الإحصاء بصحة المدينة المنورة فقد تم تقديم العلاج الوقائي لـ 71752 حاجاً في جميع مواقع الخدمة الصحية، إضافة إلى مراجعة الوثائق الصحية لـ 240862 حاجاً، للتأكد من تطعيمهم بلقاح الحمى الشوكية الرباعي، وتقديم لقاح شلل الأطفال الفموي لـ 91691 حاجاً.

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