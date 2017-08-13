الجيش اليمني: حملة تحرير المدخل الغربي لمدينة تعز حققت أهدافها

تواصل – واس:
أكد الجيش اليمني أن العملية العسكرية التي أطلقها منذ أقل من أسبوع لتحرير الأطراف الشمالية الغربية من مدينة تعز الواقعة جنوب غرب اليمن حققت أهدافها بوتيرة عالية حسب ما خطط له.
وأشادت قيادة محور تعز العسكري في بيان اليوم بالإنجازات التي حققتها الحملة على الأرض، داعية قوات الجيش إلى الحرص على الممتلكات العامة والخاصة وبذل مزيد من اليقظة والحذر. وكلفت قيادة المحور، الشرطة العسكرية بتأمين المناطق المحررة وتحاشي أي أعمال مخلة بالأمن.
يذكر أن الحملة تهدف إلى تحرير مدخل غرب مدينة تعز وقطع الإمدادات على الميليشيات الانقلابية في مديريات غرب المحافظة.