 الجيش اليمني: حملة تحرير المدخل الغربي لمدينة تعز حققت أهدافها | صحيفة تواصل الالكترونية

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الجيش اليمني: حملة تحرير المدخل الغربي لمدينة تعز حققت أهدافها

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الجيش اليمني: حملة تحرير المدخل الغربي لمدينة تعز حققت أهدافها

تواصل – واس:

أكد الجيش اليمني أن العملية العسكرية التي أطلقها منذ أقل من أسبوع لتحرير الأطراف ‏الشمالية الغربية من مدينة تعز الواقعة جنوب غرب اليمن حققت أهدافها بوتيرة عالية حسب ما ‏خطط له.

وأشادت قيادة محور تعز العسكري في بيان اليوم بالإنجازات التي حققتها الحملة على ‏الأرض، داعية قوات الجيش إلى الحرص ‏على الممتلكات العامة والخاصة وبذل مزيد من اليقظة والحذر. وكلفت قيادة المحور، الشرطة العسكرية بتأمين المناطق المحررة وتحاشي أي أعمال مخلة ‏بالأمن.

يذكر أن الحملة تهدف إلى تحرير مدخل ‏غرب مدينة تعز وقطع الإمدادات على الميليشيات الانقلابية ‏في مديريات غرب المحافظة.‏

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