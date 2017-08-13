 «المالية»: صرف البدلات بأثر رجعي وكل ما يرد من الجهات الحكومية ولن يكون هناك تأخير | صحيفة تواصل الالكترونية

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«المالية»: صرف البدلات بأثر رجعي وكل ما يرد من الجهات الحكومية دون تأخير

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«المالية»: صرف البدلات بأثر رجعي وكل ما يرد من الجهات الحكومية دون تأخير

تواصل – الرياض:

أكدت وزارة المالية‏ أنها ستصرف البدلات بأثر رجعي، وكل ما يرد لها من الجهات الحكومية حسب الإجراءات النظامية، وقالت “لن يكون هناك تأخير في الصرف”.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الخاص بإعلان التقرير الربعي الثاني لميزانية 1438/ 1439هـ (2017م)، في مقر وزارة المالية، والذي انتهى قبل قليل.

ونشرت “تواصل” التقرير الصادر من وزارة المالية عن الربع الثاني لميزانية 1438/ 1439هـ (2017م)، والذي أكد انخفاض العجز في النصف الأول من العام 2017 بنسبة 51% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وسجلت الإيرادات ارتفاعاً بنسبة 29 % في النصف الأول من العام 2017 مقارنة مع النصف الأول من العام 2016، وانخفاضاً 2% في إجمالي مصروفات النصف الأول للعام 2017 مقارنة مع النصف الأول للعام 2016.

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