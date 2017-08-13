مكتب إرشاد الحافلات يوجه أكثر من 700 ألف حاج عبر 17 ألف حافلة بمكة والمدينة

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أكد مدير عام مكتب إرشاد الحافلات الناقلة للحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة عبدالله بن حسن سندي، أن مكتب إرشاد الحافلات في مكة والمدينة تمكن من إرشاد 17378 حافلة منها 7794 بمكة المكرمة و9584 بالمدينة المنورة، بزيادة تصل إلى 20% عن العام الماضي، كما تم إرشاد 698673 حاجاً منهم 311187 حاجاً في مكة و387486 حاجاً بالمدينة المنورة، بزيادة تقدر بـ 16% عن العام الماضي.

وأضاف سندي، أن العمل في جميع محطات استقبال حافلات الحجاج بمكة والمدينة، مجهزة ومهيأة بأحدث التقنيات وبكوادر بشرية وطنية مدربة لخدمة ضيوف الرحمن، لاستقبالهم وإنهاء إجراءات مرافقة المرشدين بكل يسر وسهولة حتى وصول ضيوف الرحمن إلى مساكنهم.

وبيَّن سندي، أن المكتب يواصل تنسيقه المستمر مع الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف بقيادة الدكتور طلال قطب وأمينها العام الأستاذ محمد قاضي، ومع النقابة العامة للسيارات بقيادة الأستاذ عبدالرحمن الحربي، الذين قدموا جميع التسهيلات المالية والإدارية لتنفيذ الخطة التشغيلية التي أعدها المكتب لموسم حج هذا العام، بالإضافة إلى الإشراف العام من قبل وكلاء وزارة الحج بمكة المكرمة والمدينة المنورة لتقديم الخدمات المميزة لضيوف الرحمن.

من جانبه، أوضح نائب المدير العام بمكة المكرمة ياسر كردي، أن المكتب يعمل على مدار الساعة في استقبال حافلات ضيوف الرحمن عبر محطة الشميسي ومحطة الجموم بمكة المكرمة، بالإضافة إلى محطات استقبال الحافلات في المدينة المنورة بالمطار والهجرة، مشيراً إلى أن جميع العاملين في المحطات من مرشدين وإداريين تم تدريبهم بالشكل المطلوب، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.