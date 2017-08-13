 «إل جي» تدخل «غينيس» بتركيب شاشة عرض حجمها 700 متر مربع | صحيفة تواصل الالكترونية

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«إل جي» تدخل «غينيس» بتركيب شاشة عرض حجمها 700 متر مربع

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«إل جي» تدخل «غينيس» بتركيب شاشة عرض حجمها 700 متر مربع

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة “إل جي” الكورية الجنوبية للإلكترونيات، اليوم الأحد، تركيب أكبر شاشات الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء “أوليد” في العالم في الإمارات العربية المتحدة، وأنه تم الاعتراف بها من قبل موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية في العالم.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الشركة القول، إن اللافتة التي تم تركيبها في مول دبي تضم 820 وحدة من شاشات العرض أوليد فئة 55 بوصة بحجم إجمالي يقدر بنحو 700 متر مربع.

وأضافت الشركة أن أجهزة أوليد قادرة على تقديم لون واضح من زوايا مختلفة ويمكن الاستفادة منه لتشكيل تصميمات مختلفة تجعلها خياراً ملائماً عند بناء منصات اللافتات.

وأضافت الشركة أن موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية العالمية اعترفت باللافتة التي تم تركيبها في مول دبي على أنها أكبر شاشة “أوليد”.

 

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