«شرطة الرياض» تضبط 4 باكستانيين ظهروا في مقطع يصطادون السمك من موقع ملوث

تواصل – فريق التحرير:

قال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض إنه ومن خلال متابعة شرطة المنطقة لمواقع التواصل الاجتماعي تم رصد مقطع فيديو يظهر فيه قيام عدد من الوافدين باصطياد السمك من أحد المواقع الملوثة، ويدَّعي من قام بتوثيق المقطع قيامهم بتصريف الأسماك على أحد المطاعم بمحافظة الدلم.

وأضاف الناطق الإعلامي، أنه وفي ضوء التوجيهات الكريمة من قبل صاحب السموّ الملكي أمير المنطقة بالنيابة فقد عملت الجهة المختصة بشرطة المنطقة على تحديد هويتهم وضبطهم (أربعة وافدين من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر) وبسماع أقوالهم أنكروا ما نُسب إليهم، مؤكدين أن ما قاموا باصطياده كان بقصد الاستهلاك الشخصي.

وأوضح أنه جرى إيقافهم بمركز الشرطة المختص، وإشعار أمانة منطقة الرياض حسب الاختصاص وإحالة أوراقهم لفرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم نظاماً.