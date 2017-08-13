الإفراط في تعاطي المسكنات يصيبك بالصداع

تواصل – وكالات:

حذر البروفيسور هارتموت جوبل من أن الإفراط في تعاطي المسكنات لعلاج الصداع قد يكون له نتيجة عكسية ويؤدي إلى الإصابة بالصداع.

وأوضح كبير الأطباء بعيادة الألم بمدينة كيل الألمانية أن المسكنات تعمل على تقليل حساسية الألم، فإذا تناولها المرء لفترة طويلة، يعمل الجهاز العصبي على رفع حساسية الألم، وذلك لاستعادة حساسية الألم الطبيعية مرة أخرى، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وإذا انخفض تأثير المسكن، ارتفعت حساسية الألم ليعود الصداع بشكل تلقائي، وهو ما يتطلب تعاطي المسكنات مرة أخرى، ومن ثم الدخول في دائرة مفرغة.

وللخروج من هذه الدائرة يوصي جوبل بالاستغناء عن المسكنات لمدة 30 يوماً، كما يمكن تجنب الوقوع في هذه الدائرة باتباع قاعدة 10-20، حيث يجوز تعاطي المسكنات خلال مدة لا تزيد عن 10 أيام في الشهر، في حين لا يجوز تعاطيها في العشرين يوماً المتبقية.