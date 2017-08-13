مركز الأميرة نورة في كرنفال القصيم بالرس

تواصل- راضي الزويد:

شارك مركز الأميرة نورة بنت عبد الرحمن الفيصل الاجتماعي، التابع للجمعية الخيرية الصالحية في عنيزة، ممثلاً في قسم الحرف والمشغولات اليدوية في مهرجان كرنفال القصيم الترفيهي الأول، في كلية التقنية للبنين بمحافظة الرس تحت شعار “نحن مبدعون”، بتنظيم من مؤسسة معرض نحن مبدعون، بتاريخ 27/7/2017م ، بمشاركة ٨٠ عارضاً لمنتجات مختلفة، واستمرت الفعاليات لمدة 16 يوم.

وتمثلت مشاركة المركز في مهرجان كرنفال القصيم بركن تم تصميمه بصورة حديثة لجذب زوار المهرجان لمشاهدة تراث وتاريخ القصيم بلمسات فنية حديثة ، وضم الركن منتجات قسم الحرف والمشغولات اليدوية بمركز الأميرة نورة الاجتماعي من السدو والسف والمنتجات الأخرى بتصاميم حديثة ولمسات فنية تراثية، وكذلك ضم الركن بروشورات وبنرات تعريفية عن المركز، هذا وقد لاقى الركن اقبالاً كبيراً من زوار وعشاق التراث.

هذا وقد أوضحت نائبة مديرة مركز الأميرة نورة الأستاذة أسماء الصخيبر، أنهم في مركز الأميرة نورة يحرصون على مشاركة قسم الحرف والمشغولات اليدوية في الأنشطة التي تقيمها المنطقة، وذلك لإحياء الحرف التراثية في القصيم، ولإبراز منتجات عملت بأيدي نساء سعوديات تعكس الفن التراثي العريق في المنطقة وتحاكي الذوق الحديث.