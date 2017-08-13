مؤسس «أندرويد» يستعد للكشف عن هاتف شركته الجديدة

تواصل – وكالات:

بعد صمت طويل، خرج أندي روبن Andy Rubin، أحد مؤسّسي أندرويد ومؤسس Essential، على حسابه في تويتر قائلًا إن الأسبوع المُقبل، سيشهد تحديد الموعد الرسمي لوصول الهاتف الجديد للأسواق. هذا يعني أن الحدث الخاص بالشركة سيجري بعدها بأسبوع تقريبًا.

وبدأت شركة Essential بإرسال دعوات لبعض المستخدمين لحضور حدث خاص بها سيجري يوم 25 أغسطس الجاري في مدنية لوس أنجليس Los Angeles الأمريكية.

وحصل موقع Droid-Life على الدعوة عن طريق أحد القُرّاء، إذ تبدو الدعوات موجّهة لمن قاموا بطلب الهاتف مُسبقًا فقط، وليست للجهات الإعلامية أو الصحفية بحسب الموقع.

يُشار إلى أن الشركة نجحت الأسبوع الفائت في تأمين استثمار وصل لـ 300 مليون دولار أمريكي من شركتي أمازون وTencent.