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الثلاثاء.. «الإسكان» تعلن عن الدفعة السابعة من حملة «سكني»

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الثلاثاء.. «الإسكان» تعلن عن الدفعة السابعة من حملة «سكني»

تواصل – الرياض:

يُتوقع أن تعلن وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية عن الدفعة السابعة من حملة “سكني”، صباح بعد غدٍ الثلاثاء، لتخصيص وتسليم دفعة جديدة من المنتجات السكنية والتمويلية للمواطنين.

وينتظر أن يبلغ عدد المنتجات السكنية المخصصة في الدفعة أكثر من 25 ألف منتج سكني، منها 7700 قرض تمويل مدعوم، وقطع أراضٍ، ووحدات سكنية ضمن برنامج البيع على الخارطة “وافي”.

يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت الشهر الماضي عن الدفعة السادسة من برنامج “سكني”، بتخصيص 27658 منتجاً سكنياً للمستفيدين، وذلك ضمن خططها لتسليم 280 ألف منتج سكني وتمويلي للمستفيدين خلال العام 2017.

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