«العمل»: 1400 عاملة منزلية غادرن «دار الضيافة» إلى بلدانهن الشهر الماضي

تواصل – واس:

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن 1392 عاملة منزلية من جنسيات مختلفة غادرن مركز إيواء العاملات “دار الضيافة”، إلى بلدانهن خلال شهر شوال الماضي.

وأوضح “أبا الخيل” أن العمل يجري على تسهيل مغادرة العاملات المنزلية كافة إلى بلدانهن بعد الانتهاء من إكمال جميع إجراءاتهن النظامية، وفق القرارات الصادرة من قبل اللجان، مشيرا إلى أن لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، تحكم العلاقة بين صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية، التي حددت حقوق ومسؤوليات كل طرف من طرفي العلاقة.

ونوَّه إلى أنه في حال وجود خلاف يتقدم أحد الطرفين بدعوى على الطرف الثاني، لدى لجان الفصل في خلافات عمال الخدمة المنزلية، المنتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، مؤكداً حرص الوزارة على اتخاذ الإجراءات التي تحمي هؤلاء العاملات وتمنحهن حقوقهن كاملة، ومن ثم ترحيلهن بشكل عاجل إلى بلدانهن.

وبشأن مركز إيواء العاملات “دار الضيافة” بالمملكة، أكد “أبا الخيل” أنه يحتوي على كامل التجهيزات، بالإضافة إلى أنه يقدم خدمات الرعاية، التي تحقق للنزيلات الإقامة الكريمة، حيث يستقبل المركز العاملات المتغيبات من أصحاب العمل، أو من سفارات بلدانهن أو من مراكز الشرط، ويتم تقديم الرعاية التامة لهن إلى أن يتم الانتهاء من قضايا بعضهن مع أصحاب العمل، والعمل على إنهاء إجراءات سفرهن.