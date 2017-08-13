«المالية»: 51% انخفاضًا في العجز بالميزانية العامة للدولة

تواصل – واس:

أعلنت وزارة المالية، بلوغ إجمالي الإيرادات للربع الثاني من السنة المالية 1438/ 1439هـ (2017م)، 163.906 مليارات ريال, مسجلةً ارتفاعاً بنسبة (6 %) عن الربع المماثل من العام الماضي،فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 62,916 مليار ريال ،وبلغت الإيرادات النفطية خلال الربع الثاني 100،99 مليار ريال بنسبة نمو بلغت (28 %) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي مدفوعاً بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم نيابة عن معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، في مقر الوزارة بالرياض مساعد الوزير للشؤون الفنية هندي السحيمي،كاشفاً بالأرقام عن التطورات الإيجابية في أداء ميزانيّة الدولة لهذا الربع والمتمثلة في المزيد من التقدّم بالإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وانخفاض في العجز الماليّ. مع المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في أولويات الإنفاق الحكومي.

وأوضح مساعد وزير المالية للشؤون الفنية،أن إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني بلغ 210،42 مليار ريال, مسجلاً انخفاضاً بنسبة (1،3 %) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، وبلغت نسبة المنصرف الفعلي خلال الربع الثاني حوالي (23 %) من إجمالي الميزانيّة المقدرة خلال العام،في حين بلغ العجز في الربع الثاني 46،517 مليار ريال ، مسجلاً انخفاضاً بنسبة (20 %) مقارنةً بالعجز المسجل بالربع المماثل من العام الماضي،مشيراً أن الدين العام ارتفع من 316،580 مليار ريال إلى 341،4 مليار ريال ، مدفوعاً بالإصدارات الناجحة للصكوك.

وجاءت المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للنصف الأول من السنة المالية 1438/ 1439هـ (2017م)، على النحو التالي:

– بلغ إجمالي إيرادات النصف الأول 307،982 مليار ريال سعودي, مسجلةً ارتفاعاً بنسبة (29 %) مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

– بلغ إجمالي مصروفات النصف الأول 380،71 مليار ريال سعودي, مسجلةً انخفاضاً بنسبة (2 %) مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي.

– بلغ العجز في النصف الأول 72،728 مليار ريال سعودي مسجلاً انخفاضاً بنسبة (51 %) مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي.

– حظيت قطاعات ذات أهميّة اجتماعيّة كالتعليم، والصحة، والتنميّة الاجتماعيّة، والخدمات البلديّة بنسبة (46 %) من مصروفات ميزانيّة النصف الأول.