«الشؤون البلدية» تعلن خطتها لخدمة الحجاج بمشاركة 23 ألفاً من العاملين

تواصل – واس:

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عن خطتها المتكاملة لخدمة ضيوف الرحمن لهذا العام 1438هـ، وذلك عبر تسخير جميع أجهزتها وقطاعاتها من أجل توفير كل سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام وتيسير أدائهم لمناسك هذه الفريضة.

ووفقاً لوزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، فإن جميع قطاعات الوزارة جاهزة لتنفيذ الخطة المرسومة لخدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وتوفير الخدمات البلدية على مدار الساعة في مجالات النظافة العامة والإصحاح البيئي ومكافحة الآفات والرقابة على الأسواق والمنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة والمنتجات الغذائية، وتنفيذ خطط تشغيل وصيانة مشروعات الوزارة بالمشاعر المقدسة.

وعن تفاصيل خطة الوزارة أكد الوزير أنه تم تجنيد أكثر من 23 ألفاً من العاملين في مشروعات الوزارة والأمانات والبلديات، تتضمن منظومة من الإجراءات للتخلص السريع والآمن من النفايات في جميع أعمال الحج، ومتابعة اشتراطات الصحة العامة في جميع المسالخ والمجازر بالعاصمة المقدسة والمشاعر وتكثيف الجولات التفتيشية على جميع المنشآت الغذائية والأسواق ومحال الحلاقة، وذلك للتأكد من التزامها بجميع الاشتراطات المقررة حفاظاً على صحة الحاج وسلامة غذائه وتطبيق الإجراءات النظامية بكل حزم تجاه أي منشأة يتم رصد أي مخالفات بها، مشدداً على أنه لا مجال للتهاون مع أي مخالفات تهدد صحة الحجيج أو سلامة بيئة الحج.

وأوضح أن الخطة تتضمن أيضاً نشر عدد كبير من الفرق الميدانية المجهزة بالآليات والمعدات الخاصة بالكنس الآلي وشفط المياه وسيارات ضغط النفايات والتي تتمركز في مواقع محددة بدقة لمواجهة أي مشكلات طارئة واستخدام أعداد كبيرة من الصناديق الكهربائية الضاغطة للنفايات وتوفير أماكن متعددة لتجميع النفايات عن طريق العمالة اليدوية للتغلب على مشكلة تحرك آليات ومعدات النظافة في أوقات الذروة بالمشاعر، ومنع الباعة الجائلين في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بالتنسيق مع مندوبي وزارة التجارة والاستثمار والجهات المعنية.

كما شملت الخطة إجراء صيانة شاملة لشبكات الإطفاء الآلي في جميع المشاعر، وتغذية جميع الخزانات بالمياه لاستخدامها في حالات الطوارئ لا قدر الله، بالإضافة تسوية الأراضي في مواقع متفرقة بمنى ومزدلفة وعرفات بالإضافة إلى إجراء الصيانة اللازمة لدورات المياه.

وتضمنت الخطة أيضاً تشغيل المسالخ الحكومية والأهلية على مدار 18 ساعة يومياً لتقديم أفضل الخدمات إضافة إلى تشديد الرقابة البيطرية على المذبوحات وتشغيل وصيانة شبكات الإنارة وصيانة الأنفاق والطرق والمرافق، وفي هذا الإطار تم تحديد أُطر عامة للخطة من خلال زيادة عدد المعدات، والعمالة، والمشرفين في فترة موسم الحج، حيث بلغ العدد الإجمالي للعمالة في المنطقة المركزية 357 عاملاً مقسمين على ثلاث فترات، واعتماد فترة التكثيف خلال موسم الحج من أول شهر ذي القعدة ولمدة 75 يوماً.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ من خلال عمليات أمانتي العاصمة المقدسة والمدينة المنورة عن أي ملاحظات قد تضر بالصحة العامة يجري رصدها في المحال التجارية على الرقم (940).