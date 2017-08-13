 بالأسماء.. «الخدمة المدنية» تبدأ استقبال 804 مرشحا على الوظائف الصحية | صحيفة تواصل الالكترونية

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بالأسماء.. «الخدمة المدنية» تبدأ استقبال 804 مرشحا على الوظائف الصحية

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بالأسماء.. «الخدمة المدنية» تبدأ استقبال 804 مرشحا على الوظائف الصحية

 

تواصل – فريق التحرير:

بدأت وزارة الخدمة المدنية اعتبارا من صباح اليوم الأحد في استقبال المرشحين والمرشحات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية والبالغ عددهم ( 804 ) مواطنا مواطنة ، والمعلن عنها في 04 – 11 – 1438هـ على موقع الوزارة الإلكتروني.

وطلبت الوزارة من المرشحين مراجعة أي من فروع الوزارة أو مكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم وتوجيههم للجهات الحكومية، في الوقت الذي تستمر فيه الوزارة في استقبالهم حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 02 – 12 – 1438هـ.

وأشارت وزارة الخدمة المدنية إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم وأتضح أحقيتهم بالترشيح وفقاً لنقاط المؤهل والأقدمية والرغبات المكانية، مؤكدة أن من لم يحضر لاستكمال إجراءاته خلال فترة الترشيح المحددة سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف. وللاطلاع على إعلان أسماء المرشحين والمرشحات على تلك الوظائف، يمكن زيارة الرابط التالي:

أسماء المرشحات للوظائف الصحية

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