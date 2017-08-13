 كوريا الجنوبية.. متجر يفتتح أول «مُصلَّى» تقرباً للمسلمين بعد زيادة أعدادهم | صحيفة تواصل الالكترونية

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كوريا الجنوبية.. متجر يفتتح أول «مُصلَّى» تقرباً للمسلمين بعد زيادة أعدادهم

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كوريا الجنوبية.. متجر يفتتح أول «مُصلَّى» تقرباً للمسلمين بعد زيادة أعدادهم

تواصل- سامر محمد:

من المقرر أن تُفتتح غرفة لصلاة المتسوقين المسلمين الأربعاء المقبل في فرع متجر “لوتي وورلد” في جامسيل جنوب شرق العاصمة الكورية الجنوبية سيول.

وأشارت صحيفة “كوريا تايمز” الكورية الجنوبية، إلى أن الغرفة المخصصة للصلاة تبلغ مساحتها نحو 50 متراً مربعاً وستكون أول غرفة تخصص للصلاة من قبل متجر محلي في البلاد، وفقاً لبيان صادر عن متجر لوتي اليوم الأحد.

وأضافت، أن المتجر قسّم مساحة الصلاة إلى جزأين للرجال والنساء، ووضع نسخاً من القرآن الكريم، فضلاً عن سجاد للصلاة وحمامات مخصصة ووضع علامة القبلة هناك.

واعتبرت إدارة سلسلة متاجر “لوتي” أن هذا التحرك ناجم عن زيادة أعداد المسلمين الذين يزورون المتجر للتسوق، فوفقاً للصحيفة فإن أعداد السياح المسلمين في كوريا بلغت 980 ألفا العام الماضي بزيادة 33% عن 2015م.

ولفتت الصحيفة، إلى أن التجار الكوريين يتقربون أكثر للسياح المسلمين وسط تراجع أعداد السياح الصينيين الذين أصبحوا مترددين في زيارة كوريا جراء الخلاف السياسي الناجم عن منظومة الدفاع الصاروخية الأمريكية في كوريا.

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