 علماء يبتكرون «واي فاي» أسرع 100 مرة | صحيفة تواصل الالكترونية

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علماء يبتكرون «واي فاي» أسرع 100 مرة

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علماء يبتكرون «واي فاي» أسرع 100 مرة

تواصل – وكالات:

تمكن باحثون أمريكيون لأول مرة من إرسال إشارات الفيديو باستخدام موجات “تيراهيرتز” إشعاع ذات التردد العالي، بدلاً من موجات الميكروويف التقليدية.

وتسمح موجات “تيراهيرتز”، بنقل البيانات بسرعة 50 جيجابت في الثانية، ما يجعلها أسرع 100 مرة من الواي فاي العادي الذي تبلغ سرعته القصوى 500 ميجاوات.

وقال البروفيسور دانييل ميتلمان، من جامعة براون في الولايات المتحدة: “لقد أظهرنا أنه يمكن إرسال بيانات منفصلة على موجات تيراهيرتز بسرعة عالية جداً مع معدلات خطأ منخفضة جدا”.

ووفقاً لما نشرته صحيفة “ديلي ميل”، فإن موجات تيراهيرتز تتمتع بترددات أعلى من الموجات الصغرية، وبالتالي فهي تمتلك قدراً كبيراً لتحميل البيانات، ومع ذلك فإن العلماء بدؤوا للتو تجريب ترددات تيراهيرتز، بالرغم من عدم وجود العديد من المكونات الأساسية اللازمة للاتصالات بموجات “تيراهيرتز” حتى الآن.

 

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