 مسؤول بـ«قطار المشاعر» يوضح الاستعدادات لخدمة ضيوف الرحمن هذا العام (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

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مسؤول بـ«قطار المشاعر» يوضح الاستعدادات لخدمة ضيوف الرحمن هذا العام (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

قال المهندس هشام المدني، مدير مركز التشغيل والتحكم بقطار المشاعر؛ تعليقاً على اكتمال استعدادات قطار المشاعر لنقل ضيوف الرحمن: إن “القطار يستهدف نقل ثلاثة آلاف راكب في الساعة الواحدة”.

وأوضح “المدني” في حديث مع “الإخبارية” أن “المستهدفين بالنقل بالقطار في موسم حج هذا العام 350 ألف حاج، ومستهدف في أيام التشريق 50 ألف حاج”، مبيناً أن المشروع مراقب بـ1500 كاميرا لتشغيل 17 قطاراً.

من جانبه، أكد اللواء سعد حسن الجباري، قائد قوات أمن المنشآت في مكة المكرمة، أن “قوات أمن المنشآت تنسق مباشرة مع جميع الجهات التي لها علاقة بتشغيل القطار وكذلك الوقوف ميدانيًّا على جميع المحطات والتأكد من جاهزيتها”.

وأضاف “الجباري”: أنه “اكتملت أغلب المشاريع الخاصة بوضع مظلات للرامبات الخاصة بصعود حجاج بيت الله الحرام إلى محطات القطار”.

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