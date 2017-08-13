 «تنمية تبوك» تفتح باب التسجيل في برنامج «دبلوم الإرشاد الأسري» | صحيفة تواصل الالكترونية

«تنمية تبوك» تفتح باب التسجيل في برنامج «دبلوم الإرشاد الأسري»

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«تنمية تبوك» تفتح باب التسجيل في برنامج «دبلوم الإرشاد الأسري»

تواصل – تبوك:
أعلنت جمعية التنمية الأسرية بتبوك، بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة تبوك، عن فتح باب التسجيل في برنامج ” دبلوم الإرشاد الأسري” للنساء، ويستمر حتى الـ 14 من شهر ذي الحجة لعام 1438هـ .

ووفقاً للمدير التنفيذي لجمعية التنمية الأسرية بتبوك فهد العنزي، فإن البرنامج يهدف إلى تأهيل مختصات في الإرشاد الأسري لتقديم خدمة التدريب والإرشاد وإنتاج وإدارة البرامج التنموية الأسرية ( تطوعي وتعاوني )، مبيناً أن مدة البرنامج ستكون فصلين دراسيين، كل فصل دراسي سيكون على مدى 13 أسبوعاً، على أن تكون الدراسة مسائية ولمدة ثلاثة أيام في الأسبوع.

وأشار إلى أن البرنامج يؤهل للحصول على درجة دبلوم الإرشاد الأسري لما بعد البكالوريوس، مشيراً إلى أن البرنامج يمنح مجاناً للمشاركين برعاية من مؤسسة آل الجميح الخيرية.

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