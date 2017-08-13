 «الزهراني»: هل تتحرك أمانة جدة للتحقيق في هذه الواقعة الخطيرة ؟ | صحيفة تواصل الالكترونية

«الزهراني»: هل تتحرك أمانة جدة للتحقيق في هذه الواقعة الخطيرة؟

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«الزهراني»: هل تتحرك أمانة جدة للتحقيق في هذه الواقعة الخطيرة؟

تواصل – الرياض

كشف الدكتور عبدالعزيز الزهراني، أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود، عن واقعة قيام “وايت صرف صحي” بإفراغ الصرف في أرض فراغ كبيرة بجدة غير مأهولة.

وحدد “الزهراني”، المكان في شارع الأمير ماجد بداية تقاطع الملك عبدالله بجدة، والزمان: يوم أمس السبت 19 ذي القعدة 1438هـ.

وقال “الزهراني”: “الحدث وايت صرف صحي سائقه يسحب أو يُفرغ في غرفة الصرف، في أرض فراغ كبيرة غير مأهولة.”

ويضيف: “نزلت من سيارتي، سألت السائق، قال هذه شركة متعهدة بشفط مياه الصرف من بعض شوارع جدة، وظني قد يكون السائق صادقاً أنه يُفرغ الحمولةَ في غرفة الصرف الصحي، صوّرت اللوحة ولم تظهر واضحة.”

ووجّه الدكتور عبدالعزيز الزهراني رسالته إلى أمانة محافظة جدة، للتأكد من المعلومات.

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