 الهند تقتل فيلاً أودى بحياة 15 شخصاً | صحيفة تواصل الالكترونية

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الهند تقتل فيلاً أودى بحياة 15 شخصاً

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الهند تقتل فيلاً أودى بحياة 15 شخصاً

تواصل – وكالات:

أطلقت السلطاتُ الهندية الرصاصَ بمشاركة عشرات من مسؤولي الغابات والرماة المهرة على “فيل” بعدما تسبب في سقوط نحو 15 قتيلاً في ولايتي جاركاند وبيهار شرق البلاد.

وقال مسؤول الغابات في ولاية جاركاند، إن فريقاً تشكّل لصيد الفيل، الذي يعتقد أن عمره بين 20 و25 عاماً، بعد أن قتل 11 شخصاً في الولاية منذ مارس وألحق أضراراً بعدد من المنازل، مشيراً إلى أن الفيل قتل، أغلب الظن، أربعةً آخرين في ولاية بيهار المجاورة قبل ذلك.

وقال شافات علي خان، وهو أحد الرماة، إنه رصد الفيل أول مرة الخميس وأطلق عليه سهماً بمادة مخدرة أصابه في الرقبة لكنه لم يؤثر فيه، وتمكن الفيل من الفرار لكن خان أطلق النار عليه فأرداه قتيلاً.

وقال خان: إن هذا هو الفيل السابع الذي يقتله، وإنه قتل من قبل 13 نمراً كانت تهدد الناس في مناطق أخرى من البلاد.

 

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