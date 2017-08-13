محلل سياسي يمني يوضح سبب رفض ميليشيا «الحوثي» تسليم مطار صنعاء (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

كشف المحلل السياسي اليمني عبدالملك اليوسفي، عن السبب الحقيقي وراء رفض ميليشيا “الحوثي” تسليم مطار صنعاء إلى منظمة الأمم المتحدة لإدارته بهدف إدخال المساعدات الإغاثية إلى اليمن.

وقال “اليوسفي” في حديث مع قناة “الإخبارية”: “صدرت تعبيرات غير رسمية من قيادات الانقلابيين تعكس نواياهم السيئة في استخدام الملف الحقوقي لتمرير جرائمهم، وهم يسعون الآن لفتح مطار صنعاء لاستخدامه في تهريب الأسلحة”.

وأضاف: “أعتقد أن المجتمع الدولي قد حسم أمره أن هؤلاء لابد أن يرفعوا أيديهم عن منافذ دخول الإغاثة إلى اليمن، فلا بد أن يرفعوا يديهم عن مطار صنعاء وميناء الحديدة، ولكن الواقع يقول إنهم سيرفعونها بالبارود لا بقوة الأمم المتحدة”.