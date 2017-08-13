 خلال أيام.. إطلاق نظام  التشغيل «أندرويد O» | صحيفة تواصل الالكترونية

خلال أيام.. إطلاق نظام  التشغيل «أندرويد O»

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خلال أيام.. إطلاق نظام  التشغيل «أندرويد O»

تواصل – وكالات:

كشفت تقارير سابقة أن شركة جوجل ستطرح الإصدار النهائي تحديث نظام التشغيل أندرويد O بحلول منتصف أغسطس، ومع ذلك، يبدو أن عملاق البحث قد قرر تأجيل الإطلاق بضعة أيام أخرى.

ووفقا لـ “ديفيد روودك” من موقع AndroidPolice أخرت جوجل وصول النسخة النهائية من أندرويد O إلى هواتف بكسل الذكية، إذ نشر تغريدة على موقع تويتر يكشف من خلالها أن الشركة الأمريكية قررت مرة أخرى تأجيل إطلاق النسخة النهائية من أندرويد O ، إلا أنها تنوى إصدار نظام التشغيل يوم 21 أغسطس.

وقد أطلقت جوجل نسخة المعاينة من أندرويد O يوم 4 يوليو، إذ كان يتيح إصدار معاينة المطور إكمال تطوير التطبيقات واختبارها في الوقت المحدد، بجانب أحدث الإصلاحات لعدد من الأخطاء والتحسينات، وواجهة برمجة التطبيقات النهائية أو واجهات برمجة التطبيقات.

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