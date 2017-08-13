 لوقف هجمات القرصنة.. تحديثات جديدة من أدوبي لبرامج فلاش بلاير وريدر | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

حكم قضائي يُلزم «سعودي أوجيه» بدفع 37 مليون ريال لشركة مقاولات في الرياض «صنداي تايمز» تكشف عن مخططات إرهابية دموية للنازيين الجدد تستهدف المسلمين في بريطانيا مصدر يوضح موعد أولى رحلات «قطار الحرمين» من مكة إلى المدينة وزير التعليم المصري: تسهيلات للطلاب السعوديين لاستيعاب أكبر عدد منهم بجامعاتنا إعلان «النقل الداخلي» للمعلمين والمعلمات.. خلال أيام بعد إحالته للتحقيق.. «الربيعي»: أُعلن التزامي بقانون النشر إذا كان لا يتعارض مع فتوى كبار العلماء المفتي يباشر أعماله بالرياض بعد عودته من الطائف «الشؤون الاقتصادية» يوجه بمعالجة 13 تحديا تواجه الشباب وزارة المالية تكشف عن أداء الميزانية العامة اليوم توقعات «الأرصاد»: أمطار على 7 مناطق.. ورطوبة مرتفعة بالسواحل الشرقية والغربية عودة  الإعلامي «جمال خاشقجي» لكتابة المقالات والتغريد في «تويتر» السجن 3 سنوات و300 جلدة لمواطن طعن طبيبًا بمستشفى الملك فهد في المدينة

لوقف هجمات القرصنة.. تحديثات جديدة من أدوبي لبرامج فلاش بلاير وريدر

0
لوقف هجمات القرصنة.. تحديثات جديدة من أدوبي لبرامج فلاش بلاير وريدر

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة أدوبي عن إطلاق تحديثات أمان شاملة لبرامج الملتيميديا الخاصة بها، حيث أكدت الشركة الأمريكية أنها قامت بسد اثنتين من الثغرات الأمنية في برنامج فلاش بلاير الشهير بكثرة تعرضه للاختراق وهجمات القرصنة الإلكتروني.

وصنفت شركة أدوبي التحديث الجديد لإحدى الثغرتين بأنه حرج، في حين جاء التحديث الآخر بتصنيف “مهم”. كما طرحت تحديثات مهمة وحرجة لبرنامج أدوبي ريدر Reader الخاص بمعاينة مستندات PDF، وتتوافر التحديثات الجديدة للكمبيوترات المزودة بنظام مايكروسوفت ويندوز ولينوكس وأجهزة الماك.

ويمكن للمستخدم التعرف على إصدار برنامج فلاش بلاير المثبت على حاسوبه من خلال زيارة موقع الويب الخاص بالتحديثات من أدوبي، وعند تنزيل الإصدار الجديد يتعين على المستخدم مراعاة عدم تنزيل أية برامج أخرى غير مرغوبة.

شاهد ايضا

«آيفون» المرتقب يفهمك بمجرد نظرة

«آيفون» المرتقب يفهمك بمجرد نظرة

أداة جديدة على آيفون للحماية من الروابط الخبيثة في «Gmail»

أداة جديدة على آيفون للحماية من الروابط الخبيثة في «Gmail»

مايكروسوفت تكشف عن نسخة من ويندوز 10 برو للخوادم المزوّدة بأكثر من وحدة معالجة

مايكروسوفت تكشف عن نسخة من ويندوز 10 برو للخوادم المزوّدة بأكثر من وحدة معالجة

«سامسونج» توفر متصفحها لكافة الأجهزة بنظام أندرويد

«سامسونج» توفر متصفحها لكافة الأجهزة بنظام أندرويد

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>