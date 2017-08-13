لوقف هجمات القرصنة.. تحديثات جديدة من أدوبي لبرامج فلاش بلاير وريدر

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة أدوبي عن إطلاق تحديثات أمان شاملة لبرامج الملتيميديا الخاصة بها، حيث أكدت الشركة الأمريكية أنها قامت بسد اثنتين من الثغرات الأمنية في برنامج فلاش بلاير الشهير بكثرة تعرضه للاختراق وهجمات القرصنة الإلكتروني.

وصنفت شركة أدوبي التحديث الجديد لإحدى الثغرتين بأنه حرج، في حين جاء التحديث الآخر بتصنيف “مهم”. كما طرحت تحديثات مهمة وحرجة لبرنامج أدوبي ريدر Reader الخاص بمعاينة مستندات PDF، وتتوافر التحديثات الجديدة للكمبيوترات المزودة بنظام مايكروسوفت ويندوز ولينوكس وأجهزة الماك.

ويمكن للمستخدم التعرف على إصدار برنامج فلاش بلاير المثبت على حاسوبه من خلال زيارة موقع الويب الخاص بالتحديثات من أدوبي، وعند تنزيل الإصدار الجديد يتعين على المستخدم مراعاة عدم تنزيل أية برامج أخرى غير مرغوبة.