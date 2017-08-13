«شرطة القصيم» توقِع بلص سرق 15 مسجدًا (صور)

تواصل – فريق التحرير:

صرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني بأن الجهات الأمنية تلقت بلاغاتٍ تتضمن تعرُّض عددٍ من المساجد بمدينة بريدة للسرقة.

وقال السحيباني: على الفور شرعت إدارة التحريات والبحث الجنائي بجمع المعلومات اللازمة وتكثيف عمليات البحث والتحري للتوصل للجاني، حتى تمكنت بفضل الله من تحديد هوية المتهم والقبض عليه – سعودي الجنسية – في العقد الثالث من العمر، وضبط مركبته التي استخدمها لهذا الغرض.

وأضاف أن المتهم أقر عند سماع أقواله بارتكابه 15 حادثةً مماثلة في مواقع مختلفة، قام خلالها بالاستيلاء على مجموعةٍ من الأجهزة الصوتية لتلك المساجد.

وبيّن الرائد السحيباني أنه جرى إيداع المتهم التوقيف بمركز الشرطة المختص، وإحالته لفرع النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الاختصاص.