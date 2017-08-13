«العمل»: وفّرنا 404 ملايين ريال لخزانة الدولة بعد إلغاء وتقليص 55 مشروعاً

تواصل – الرياض

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن نجاحها في توفير نحو 404 ملايين ريال لخزانة الدولة خلال العام الماضي 2016، وذلك من خلال إلغاء وتقليص 55 مشروعاً في قطاعي التنمية والعمل، كان قد تم التعاقد عليها.

وأكدت وزارة العمل أنها وفَّرت نحو 335 مليون ريال من قطاع التنمية فقط، حيث خفضت الوزارة وألغت 39 مشروعاً خاصة به، كما وفّرت نحو 69 مليون جنيه لخزينة الدولة، من خلال إلغاء وتخفيض 16 مشروعاً بقطاع العمل.

وأوضح التقرير الإحصائي للوزارة للعام المالي 1437 – 1438هـ أن قطاع التنمية شهد إلغاء نسبة 36% من المشاريع وتخفيض 64% من المشاريع، بينما بلغت نسبة المشاريع الملغاة في قطاع العمل 13% والمخفضة 88%.