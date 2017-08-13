 جازان.. الإطاحة بعصابة سرقة السيارات في أبو عريش | صحيفة تواصل الالكترونية

جازان.. الإطاحة بعصابة سرقة السيارات في أبو عريش

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جازان.. الإطاحة بعصابة سرقة السيارات في أبو عريش

تواصل – جازان:

تمكنت شرطة منطقة جازان، ممثلة في شرطة محافظة أبو عريش، أن تكشف الغموضَ عن عدد من قضايا سرقة السيارات التي تكررت بعدد من بلاغات المواطنين والمقيمين عن تعرُّض سياراتهم للسرقة في وضع التشغيل.

وأسفرت جهود التحري والرصد عن تحديد الاشتباه في تنظيم عصابي يتكون من ستة أشخاص (وافد ومعه خمسة مواطنين)، حيث تم الإيقاع بهم تباعاً في كمائن مختلفة وأوقات وأزمنة متفاوتة، كما تم التوصل إلى اعترافات ودلالات مؤكدة إلى سلك السرقات وإيضاح دور كل واحد منهم.

وقد توافقت مع ما تم التوصل إليه من بلاغات مسجلة لدى عدد من شرط المحافظات والمراكز، كما تم العثور على عدد من هياكل وقطع السيارات المسروقة بعد إقدامهم على تفكيكها وبيعها كقطع غيار؛ سعياً لطمس معالم جرائمهم، وقد أودعوا السجن العام لإحالة كامل أوراقهم لجهة الاختصاص لتقديم الادعاء ضدهم لينالوا عقابهم الشرعي.

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