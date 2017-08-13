«النقل» تتعهد بخفض وفيات الطرق 50%.. ونقل جميع الموظفين إلى هيئة النقل العام

تواصل – الرياض:

كشفت وزارة النقل عن نيتها نقل جميع الموظفين المختصين بالنقل في الوزارة إلى هيئة النقل العام، وذلك ضمن 16 مبادرة تقدمت بها الوزارة في إطار برنامج التحول الوطني 2020.

وبينت “النقل” خلال استفسارات لمجلس الشورى بشأن تقريرها السنوي 1436/1437، أن إعداد برنامج التحول الوطني للوزارة يكلف 50 مليون ريال شاملاً الدراسة والأهداف.

ووفقاً لـ “الوطن” فقد تعهدت الوزارة أمام “الشورى” بخفض عدد الوفيات على الطرق بنسبة 50%، مؤكدة وجود برنامج لتحديد النقاط الخطرة التي تتكرر فيها الحوادث والوفيات، وتنتظر الوزارة اعتماد المبالغ لعمل المعالجات اللازمة لها.

ولفتت إلى وجود 16 مبادرة للوزارة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، وأوضحت أنها تعمل على تحقيق أحد الأهداف، وهو تخفيض عدد الوفيات على الطرق من 8000 إلى 4000، وهي من المبادرات المهمة، كما أكدت وضعها خدمة الطوارئ على الطرق، وخصصت لها رقم 938 للبلاغات والشكاوى.

وأوضحت أنها ألغت مشروعات تحت التنفيذ بتكلفة 3 مليارات ريال، ونقل مبالغها المالية إلى مشروعات الصيانة، وذلك لأهميتها التي لا تحتمل التأخير.

وعن قيمة المبالغ التي خصصتها الوزارة لإنشاء الطرق خلال الأعوام الماضية، كشفت الوزارة عن تخصيص نحو 230 مليار ريال لإنشاء الطرق خلال الأعوام الماضية، مؤكدة أنها أنجزت تحويل الطرق الدولية المفردة إلى مزدوجة، ولم يبق سوى طريقين هما الطريق القادم من منفذ الدرة والطريق الذي يتم إنشاؤه بين المملكة وعمان.

وبينت الوزارة أنها اعتمدت مركز أبحاث الطرق بتكلفة 20 مليون ريال، لكنه من المشروعات التي ألغيت مع نهاية الميزانية الماضية، بالإضافة إلى مشروعات أخرى كانت معتمدة، وتعمل الوزارة على التنسيق مع وزارة المالية بشأن المشروعات المهمة.

وأقرت وزارة النقل بأن محطات وزن الشاحنات على شبكة الطرق الموجودة قليلة وهي على نمطين أحدهما الميزان الثابت والآخر المتحرك.