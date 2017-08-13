 مصدر يوضح موعد أولى رحلات «قطار الحرمين» من مكة إلى المدينة | صحيفة تواصل الالكترونية

مصدر يوضح موعد أولى رحلات «قطار الحرمين» من مكة إلى المدينة

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مصدر يوضح موعد أولى رحلات «قطار الحرمين» من مكة إلى المدينة

تواصل – مكة المكرمة:

كشفت مصادر أن بدء أولى رحلات قطار الحرمين السريع من مكة المكرمة وصولاً إلى المدينة المنورة في رحلة طولها 450 كيلومتراً سيكون في شهر يناير المقبل، مباشرة دون توقف في أي محطة.

وأكد مسؤول في المشروع أن قطار الحرمين يعتبر من أفضل قطارات العالم كونه يربط المدينتين المقدستين؛ مكة المكرمة والمدينة المنورة، أفضل بقاع العالم، خاصة أنه ينقل الحجاج والمعتمرين بينهما؛ مما يخفف عنهم المسافة بالحافلات. حسب “عكاظ”

وبينت المصادر الانتهاء من إعداد 6 أرصفة للقطار من أصل 10، كما يتم الآن تركيب القضبان في محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد التي تنفذها الهيئة العامة الطيران المدني واستكمال أرصفة محطة جدة التي تضم 8 إلى جانب استكمال بعض الأعمال.

وستكون كافة الأرصفة في محطة جدة ومكة المكرمة والمطار جاهزة في الربع الأول من العام القادم 2018، كما ستقوم الشركة السعودية للكهرباء بتشغيل محطة رقم واحد التي تزود القطار بالطاقة الكهربائية ما بين جدة ومكة المكرمة.

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