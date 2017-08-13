بعد إحالته للتحقيق.. «الربيعي»: أُعلن التزامي بقانون النشر إذا كان لا يتعارض مع فتوى كبار العلماء

تواصل – خاص

أكد الدكتور علي الربيعي‏ التزامه بقانون النشر والصحافة، وقال في أول تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عقب إحالته إلى لجنة مخالفات النشر، بسبب مخالفته نظام المطبوعات والنشر،: “أعلن عن التزامي بقانون النشر والصحافة، إذا كان لا يتعارض مع القرآن والسنة وما أفتى به كبار العلماء ابن باز وابن عثيمين وهيئة كبار العلماء”.

وكانت وزارة الثقافة والإعلام، أحالت الدكتور علي الربيعي إلى لجنة مخالفات النشر بسبب مخالفته نظام المطبوعات والنشر في المملكة، وجاءت هذه الإحالة بسبب تغريدة كتبها “الربيعي” في حسابه بـ”تويتر” قال فيها أنه “لا يجوز للمسلم الدعاء للفنان عبد الحسين عبد الرضا، لكونه رافضياً إيرانياً مات على الضلالة، وقد نهى الله المسلمين أن يدعوا بالرحمة والمغفرة للمشركين”.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة هاني الغفيلي إن “الوزارة قامت بإحالة الشيخ الدكتور علي الربيعي، إلى لجنة مخالفات النشر بسبب مخالفته نظام المطبوعات والنشر”.