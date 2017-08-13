«الغذاء والدواء» تطرح 10 نصائح مهمة للمسافرين تُجنبهم المخاطر الصحية

تواصل – فريق التحرير:

دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، المسافرين للانتباه إلى الاشتراطات التي تفرضها بعض الدول لدخول الأدوية والمنتجات الغذائية سواء الطازجة أو المعلبة إليها، مشددة على أهمية الحرص على معرفة هذه الاشتراطات.

كما طرحت، على لسان المدير التنفيذي للتوعية والإعلام في الهيئة الصيدلي عبدالرحمن السلطان، عدداً من النصائح والتعليمات الهامة والضرورية بالنسبة للمسافر، والتي يجب عليه معرفتها سواء قبل السفر أو أثناءه أو بعد الوصول إلى دولة السفر، حيث أكدت أن الالتزام بتلك النصائح والتعليمات يجنب المسافر كثيراً من المشاكل والعقبات.

“تواصل” تستعرض تلك النصائح بحسب ما نشرها الموقعُ الرسمي للهيئة:

1- ضرورة قراءة تاريخ الصلاحية وبطاقة المحتويات قبل شراء أي منتج غذائي، خصوصاً إذا كان المسافر يعاني من الحساسية تجاه غذاء معين، مع الحذر في الاختيارات الغذائية.

2 – تجنب الخضراوات غير المطبوخة والألبان غير المبسترة، وأغذية الباعة المتجولين التي تُصنف أغذية مشبوهة مجهولة الهوية والمصدر، لأن معظم حالات التسمم تحدث بسببها، وعن طريق تلوث الأغذية النيئة.

3 – التأكد جيداً من مأمونية الأطعمة والمشروبات فيها حسب أنظمتها الرقابية؛ فماء الصنبور في بعض الدول يكون مأموناً، ويمكن شربه على عكس بعض الدول الأخرى.

4 – ينصح بالحرص على غسل الفواكه والخضراوات جيداً قبل تناولها، وغسل اليدين بالماء والصابون قبل تناول وجبة الطعام، واستخدام معقم اليدين إن تعذر ذلك.

5 – الحذَر من منتجات غذائية تحمل ادعاءات طبية غير مستندة إلى أسس علمية، يكثر الترويج لها في الأماكن السياحية، مشيراً إلى أن استهلاكها قد يسبب أضراراً صحية جسيمة.

6 – عدم ترك الوجبات الغذائية خارج الثلاجة أكثر من ساعتين، تنخفضان إلى ساعة في الدول ذات الحرارة العالية.

7 – الاحتفاظ بالأدوية الخاصة للمسافر في عبواتها الأصلية، لأن ذلك يسهّل إجراءات الدخول لدى الجمارك، مع ضرورة أن تكون مع الأدوية الوصفة الطبية الخاصة بها أو يوجد تقرير بحالة المسافر الطبية، وتشخيص الطبيب لاستخدامهما عند الحاجة على أن يكونا بلغة مفهومة بالنسبة للدولة التي ينوي زيارتها، لأن أنظمة بعض الدول تطلب الإفصاح عن جميع الأدوية التي بحوزة المسافر لموظفي الجمارك.

8 – يفضل وضع الأدوية بالحقيبة التي يصحبها المسافر معه على متن الطائرة، وينصح بأخذ كميات إضافية من الدواء تحسباً لأي ظرف طارئ على ألا تزيد على 90 يوماً، ويحذر وضع جميع الأدوية في عبوة واحدة بهدف توفير المساحة.

9 – في الرحلات الطويلة، يجب التأكد من موعد الوجبات الغذائية وتوفرها في الطائرة قبل استخدام إبرة الأنسولين، ومراجعة الطبيب أو الصيدلي عند مواعيد الأدوية، إذ قد يحتاج لإعادة تعيين مواعيدها أو إعادة جدولتها حسب فارق التوقيت.

10 – من الأفضل للمسافر معرفة أماكن بيع دوائه في البلد الذي ينوي السفر إليه، ومتطلبات الحصول عليه، وفي حال لم يخطط لذلك، فيفضل شراء الأدوية من الصيدليات الكبيرة والمعروفة، مع تجنب شرائها من الباعة المتجولين والحذر من شراء الأدوية والخلطات العشبية ذات الادعاءات الطبية غير المستندة إلى أسس علمية.