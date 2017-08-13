إعلان «النقل الداخلي» للمعلمين والمعلمات.. خلال أيام

تواصل – الرياض:

تعلن إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات المختلفة، خلال الأسبوع الحالي، نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات، وسيتم الانتهاء من الإعلان في كافة الإدارات قبل بداية إجازة عيد الأضحى.

وتشمل الحركة المعلمين والمعلمات المنقولين ضمن حركة النقل الخارجي، إضافة للمتقدمين والمتقدمات بطلب النقل داخل كل إدارة تعليم، ومن المتوقع الإعلان عن النتائج عبر برنامج نور.

يشار إلى أن نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات شملت نقل 23219 معلماً ومعلمة بين مختلف المناطق بنسبة 6.27 %من المتقدمين من بين 84040 معلماً ومعلمة تقدموا بطلبات النقل، وشهد هذا العام للمرة الأولى إجراء حركة النقل الخارجي والداخلي ضمن برنامج نور. حسب “عكاظ”