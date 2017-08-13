 وزير التعليم المصري: تسهيلات للطلاب السعوديين لاستيعاب أكبر عدد منهم بجامعاتنا | صحيفة تواصل الالكترونية

وزير التعليم المصري: تسهيلات للطلاب السعوديين لاستيعاب أكبر عدد منهم بجامعاتنا

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وزير التعليم المصري: تسهيلات للطلاب السعوديين لاستيعاب أكبر عدد منهم بجامعاتنا

تواصل – الرياض:

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر الدكتور خالد عبد الغفار: إن مصر مهتمة بتقديم التسهيلات اللازمة للطلاب السعوديين، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، واستيعاب أكبر عدد للدراسة بالجامعات المصرية.

ودعا عبد الغفار، في اختتام زيارة قام بها إلى الرياض، نظيره الدكتور أحمد العيسى إلى زيارة مصر، مع وفد يضم مسؤولي الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، بغرض التواصل فيما يخص اعتماد الجامعات المصرية في منظومة التعليم بالمملكة، وتوطيد التعارف وتعميق أواصر العلاقات العلمية والتعليمية والبحثية مع المجلس الأعلى للجامعات والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بمصر.

وبين أنه اتفق مع وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى على ترتيب جولة تفقدية للاطلاع على سير العمل وحركة الإنشاءات والبناء التي تجري بسرعة في جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز في منطقة جنوب سيناء، التي تتوزع كلياتها في مدن الطور ورأس سدر وشرم الشيخ، والتي تبدأ الدراسة بها في (سبتمبر) 2018، فضلاً عن زيارة جامعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، التي تقع في منطقة جبل الجلالة السياحية.

وأشار إلى أن الجامعتين ستقدمان خريجاً يلائم سوق العمل في البلدين، وقادراً على مواجهة تحديات العصر، والتعامل مع التقنيات المتسارعة والتطورات العلمية المتلاحقة.

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