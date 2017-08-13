خبراء: 50 ألف مواطن مسجلون في «التأمينات» يتم تدويرهم بشكل وهمي

تواصل – الرياض:

دعا خبير التوظيف الرئيس التنفيذي للشركة الدولية للموارد البشرية علي الحربي، إلى أهمية قيام صندوق الموارد البشرية بتوجيه وتخصيص أموال لتدريب الشباب السعودي في القطاعات المختلفة والمطلوبة في سوق العمل.

وأكد الحربي وفقاً لـ “الحياة” أن السعودة الوهمية نتج منها وجود أكثر من ٥٠ ألف موظف سعودي مسجلون في التأمينات الاجتماعية.

وطالب بعدم أخذ الرسوم السنوية من منشآت القطاع الخاص التي توظف في التخصصات النادرة، لحاجة البلد إلى هذه التخصصات في الوقت الحاضر، مؤكداً أهمية قيام الصندوق ببناء رؤية حقيقية يمكن من خلالها ضخ الأموال لتدريب وتأهل السعوديين على مختلف التخصصات، وخصوصاً التخصصات النادرة حتى يتم بناء جيل جديد لديه الإلمام بالمعرفة واللغة والتقنية.

ولفت الحربي إلى أن إطلاق كلمة عاطل على السعوديين تعتبر خطأً كبيراً في ظل وجود ثلاثة أصناف من الباحثين عن العمل وهم:

الأول هو العاطل الذي تم تأهيله لعمل محدد ويملك خبرة جيدة ولم يوجد له عمل.

والثاني المتعطل وهو الشخص المؤهل الذي يبحث عن مميزات كبيرة ويرفض أن يلتحق بأي عمل باختياره.

والثالث الشخص المعطل الذي تم ابتعاثه من الدولة والصرف عليه بشكل خاطئ في مجال غير مطلوب في سوق العمل.

وأكد الحربي أن من أهم التحديات التي تقابل سوق التوظيف في المملكة عدم وجود حلول للتخصّصات النظرية في المناطق النائية والصغرى، ما يتطلب من صندوق الموارد البشرية تنظيم دورات طويلة لإعادة تأهيل هؤلاء الخريجين في هذه المناطق، وتدريبهم في المجالات المطلوبة من تقنيات ولغات وبرمجة وغيرها.

ولفت إلى أن المنشآت الموجودة في المملكة، التي تقوم بتوظيف السعوديين حالياً تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الأولى منشأة تعمل على إيجاد الحلول البديلة لتوطين الوظائف، والثانية منشأة تعمل على توظيف السعوديين في جميع الوظائف الصغرى والثانوية، ولا تثق بتوظيفهم في الوظائف القيادية، أما المنشأة الثالثة فهي المتوقع خروجها من السوق ويستحوذ عليها كبار المستثمرين في السوق.

وأوضح أن المطلوب من الجهات الحكومية إيقاف جميع التخصصات غير العلمية في الجامعات لمدة تمتد من ٥ إلى ١٠ سنوات، حتى يتم تأهيل وتخريج جيل من الشباب المؤهل في التخصصات العلمية والعملية في مجال الطب والهندسة وتقنية المعلومات، مطالباً من الجهات ذات العلاقة بفتح قطاع التعدين للاستثمار أمام الشركات الأجنبية، حتى يتم إيجاد شاغر لأكثر من ١٠٠ ألف وظيفة للسعوديين والسعوديات.