«الشؤون الاقتصادية» يوجه بمعالجة 13 تحديا تواجه الشباب

تواصل – الرياض:

عرضت لجنة خاصة تم تشكيلها بقرار من نائب خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية، الأمير محمد بن سلمان، 13 تحديا يواجه الشباب السعودي، على المجلس مع مقترح خارطة طريق.

اتخذ مجلس الشؤون الاقتصادية على ضوء توصيات اللجنة الخاصة قراراه رقم (38/9) وتاريخ 1438/3/27، باتخاذ ما يلزم حيال إعداد مقترح لإنشاء «البرنامج الوطني للشباب»، كما تم التعاقد مع شركة استشارية لإعداد الدراسات المتعلقة بالتحديات الـ 13.

وأوضحت مصادر أن اللجنة رصدت أهم القضايا المرتبطة بالشباب، واقتراح آليات لمعالجتها بالمشاركة مع الجهات الحكومية والأهلية والشباب أنفسهم، ويشمل ذلك اقتراح آليات لتعزيز القيم الوطنية في المجتمع السعودي، ومن أبرز التحديات التي رصدتها اللجنة «الحوادث المرورية، والمخدرات، والسمنة، والانحراف الفكري»، حسب “الوطن”.