السوق العقارية تخسر نصف قيمة صفقاتها خلال أسبوعين

تواصل – الرياض:

واصلت السوق العقارية المحلية بالمملكة تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي، حيث سجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية الأسبوعية انخفاضا بنسبة 19.1 في المائة للأسبوع الثاني على التوالي، مقارنة بنسبة انخفاضها القياسية للأسبوع الأسبق 34.9 في المائة.

ووفقاً لـ “الاقتصادية” فإن السوق العقارية المحلية تكون قد خسرت بهذا التراجع نحو نصف قيمة تعاملاتها خلال أسبوعين فقط، ولتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى مستوياتها الأسبوعية خلال الأشهر الخمسة الماضية، أي أدنى من مستوى 3.2 مليار ريال.

وجاء التأثير الأكبر لانخفاض إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية المحلية، نتيجة للانخفاض الذي سيطر على جميع أنواع العقارات المتداولة، كان مصدره الأكبر الناشئ عن انخفاض قيمة الصفقات العقارية للأراضي بنسبة 22.4 في المائة، التي شكلت وزناً نسبياً كبيراً في إجمالي صفقات السوق العقارية، وصل إلى 86.0 في المائة من إجمالي قيمة صفقات السوق.

وتشير الانخفاضات الهائلة المسيطرة على مستويات السيولة العقارية، وانخفاض معدلات الشراء سواء للمستهلك النهائي أو للمستثمر والتاجر، لوصول وتيرة استمرار ارتفاع الأسعار السوقية للأصول العقارية أو حتى استقرارها عند تلك المستويات المتضخمة سعرياً إلى طريق مسدود تماماً.

كما أن جانب “العرض” الذي تأخر كثيراً إصلاح الاختلالات القائمة فيه (الاحتكار، المضاربة)، أصبح خاضعاً بموجب مرحلة الكساد الراهنة لقوى العرض والطلب، وأنه من الضرورة بمكان لا بد من تصحيح الأسعار السوقية المتضخمة جدا التي نتجت بالدرجة الأولى عن تغلغل تشوهات الاحتكار والمضاربة في أحشاء السوق، وهو السبيل الوحيد وفقاً للأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة لخروج السوق العقارية من حالة الكساد التي وصلت إليها.