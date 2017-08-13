 وزارة المالية تكشف عن أداء الميزانية العامة اليوم | صحيفة تواصل الالكترونية

وزارة المالية تكشف عن أداء الميزانية العامة اليوم

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وزارة المالية تكشف عن أداء الميزانية العامة اليوم

تواصل – الرياض:

يتوقع أن تكشف وزارة المالية، اليوم الأحد، عن أداء الميزانية العامة للدولة في الربع الثاني من 2017، وذلك بإعلانها التقرير ربع السنوي، الذي يحتوي على أهم المعلومات والمؤشرات المالية لأداء الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك على مستوى الإيرادات والمصروفات والعجز والدين العام.

ويأتي الإعلان عن أرقام الميزانية ربعيا ليتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 والمتضمنة تعزيز مستوى الشفافية والمراقبة المالية وتحسين تقارير أداء الميزانية. حسب “اليوم”

يذكر ان الوزارة قد أعلنت في شهر مايو الماضي عن تقرير أداء الميزانية العامة للدولة بنهاية الربع الأول 2017، وأظهرت البيانات تسجيل عجز في ميزانية الربع الأول 2017 قدره 26 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 144 مليار ريال والمصروفات 170 مليار ريال.

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